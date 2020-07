Vídeo: polícia impede suicídio em ponte

Uma equipe do Comando de Policiamento Ambiental (CPA), da Polícia Militar, salvou, na noite do último sábado (18), uma jovem que queria se jogar de uma passarela de pedestres, em Ananindeua – Pará.

De acordo com informações da mídia local, populares chamaram a polícia após flagrarem a jovem tentando se matar. Os militares conversaram com a jovem, na tentativa de fazer com que ela desistisse, mas só depois que um deles algemou o próprio braço ao corpo dela foi possível convencê-la a descer da estrutura de ferro da passarela, com o uso de uma corda e o apoio de pessoas que acompanhavam a ação.

Após quase 40 minutos de conversa, a jovem decidiu descer. Sem ferimentos aparentes, ela foi entregue aos familiares. Um vídeo foi gravado no local e mostra a ação policial para impedir o suicídio, assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também