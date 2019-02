Vídeo: Quem são os ladrões?

Saiba Mais Internacional Militares venezuelanos atiram contra indígenas na fronteira e casal morre

Imagens de câmeras de segurança registraram a possível ação de criminosos na última sexta-feira (22), em um condomínio de Campo Grande.

O JD1 Notícias recebeu denúncia de que os dois jovens que aparecem nas imagens agiram em três condomínios da capital, as imagens circulam nas redes sociais. De acordo com moradores os homens, ainda não identificados, chegam na portaria se dizem moradores dos prédios ou conhecidos de alguém que reside no local aproveitam para ter acesso as dependências do condomínio.



Um dos condomínios que foi alvo dos meliantes é o Michelângelo, localizado na região no Parque das Nações Indígenas. No edifício, ninguém quer falar e permeia a “lei do silêncio”. Outro local que também entrou na lista dos ladrões foi o edifício Lyon que fica na Cândido Mariano, e no Oliveira Lima na Afonso Pena.



Entramos em contato com um morador do Michelângelo que não quis dar esclarecimentos sobre o ocorrido por medo dos bandidos.

Veja o video

Saiba Mais Internacional Militares venezuelanos atiram contra indígenas na fronteira e casal morre

Deixe seu Comentário

Leia Também