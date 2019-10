Violeiro Ivo de Souza morre em acidente na BR-163

O violeiro Ivo de Souza morreu na tarde deste sábado (19) em acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-163, próximo ao marciano rodoviário.

As primeiras informações são de que o carro que o músico estava colidiu com a carreta. Ivo foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora.

O violeiro morre um dia antes de comemorar seus 74 anos. Um evento estava marcado para este domingo (20), quando o músico reuniria amigos e familiares com a participação especial de João Carreiro.

Ainda não há informações sobre o velório.

