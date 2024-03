Wanessa Camargo se pronuncia pela primeira vez apÃ³s ser desclassificada do BBB24

Na madrugada do último sábado (02), após mais uma festa do BBB 24, Wanessa Camargo foi ao quarto onde Davi estava dormindo. Ela começou a correr de um lado para o outro e supostamente bateu no adversário. A cantora se desculpou com o brother, e ele afirmou que ela estava “bem louca”.

Durante o Raio-X, Davi disse que se sentiu desrespeitado por Wanessa e que foi agredido. Logo em seguida, a sister foi desclassificada. Hoje (05), a cantora pediu desculpa ao público em um vídeo publicado no Instagram.

No vídeo, ela disse que é um momento difícil, e que ainda está assimilando a desclassificação. "Eu nunca imaginei que sairia dessa maneira do programa. Mas eu quero hoje aqui pedir desculpas, de coração, a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro. Nunca foi minha intenção.", disse Wanessa.

