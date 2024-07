WhatsApp agora permite 'favoritar' conversas; veja como funciona

O WhatsApp anunciou, nesta terça-feira (16), que os usuários já podem "favoritar" os seus principais contatos no aplicativo de mensagens. O recurso, também disponível para ligações, começa a ser disponibilizado hoje e estará disponível para todo mundo "nas próximas semanas".

Com a atualização, no topo do app, aparecerá a opção "Favoritos", que estará ao lado de outros filtros, como "Todas", "Não lidas" e "Grupos".

A empresa afirma que a novidade, que é diferente da opção de fixar chats, possibilita encontrar rapidamente pessoas e grupos na aba exclusiva para eles.

"Seu melhor amigo ou o grupo da família, sejam quais forem seus "favoritos", eles serão os mesmos nas suas conversas e ligações, assim você pode ligar rapidamente para eles usando também a aba Ligações", disse a empresa.

Como favoritar contatos no WhatsApp

* Para mensagens, abra o WhatsApp e, no topo do app, selecione o filtro "Favoritos" e coloque aqueles contatos que devem ser "favoritados";

* Para ligações, vá à aba "Ligações", toque em "Adicionar favorito" e, por fim, selecione os contatos que deverão aparecer no topo do app.

Segundo a empresa, também é possível administrar seus favoritos acessando "Configurações" > "Favoritos" > "Adicionar aos favoritos".

Com informações do g1

