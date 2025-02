Whindersson Nunes se interna em clínica psiquiátrica

O influenciador e comediante Whindersson Nunes, está internado desde a semana passada em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela Non Stop, empresa que gerencia a carreira dele, por meio de um comunicado oficial.

Segundo a nota, a internação foi uma decisão do próprio Whindersson, com o devido acompanhamento médico, visando o tratamento adequado para seu bem-estar.

A empresa ressaltou que ele está bem, satisfeito com sua evolução e que, em breve, retornará aos palcos.

O humorista sempre foi transparente sobre sua luta contra a depressão e a ansiedade. Ao longo dos anos, ele compartilhou com seus seguidores os desafios da saúde mental, incluindo uma pausa na carreira em 2018 para buscar tratamento psicológico.

A pressão das redes sociais e a solidão foram alguns dos fatores que impactaram seu estado emocional.

Com milhões de seguidores, Whindersson utiliza sua influência para conscientizar o público sobre a importância do cuidado com a saúde mental, incentivando outras pessoas a procurarem ajuda profissional.

A equipe do comediante pediu respeito e privacidade neste momento.

