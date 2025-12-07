Adolescente mata pai a facada em Coxim

Um adolescente de 14 anos matou o próprio pai, Damião Alves Nogueira, de 41 anos, com um golpe de faca na tarde deste sábado (6), em uma residência localizada nos fundos de um imóvel na Rua Ferreira, no Bairro Piracema, em Coxim.

Segundo informações do site Coxim Agora, uma discussão teria motivado o crime, que segundo vizinhos, era recorrente e já vinha causando preocupação na região. Durante o desentendimento, o adolescente desferiu um golpe no pescoço do pai. Damião morreu antes mesmo da chegada do socorro.

A Polícia Militar isolou a área e encontrou o menor ainda dentro da casa. Ele não tentou fugir e foi apreendido sem resistência. Familiares, bastante abalados, acompanharam a ação policial.

A Perícia Criminal recolheu a faca utilizada e realizou os procedimentos técnicos no imóvel. Conforme os peritos, o golpe atingiu uma área vital, o que teria provocado a morte imediata.

O adolescente foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia de Coxim, onde o caso passa a ser investigado. A polícia deve apurar o histórico de conflitos e as circunstâncias que levaram à tragédia

