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Investimentos em saneamento beneficiam 49 cidades de Mato Grosso do Sul

Obras da Sanesul em Ã¡gua e esgoto atingem 36 municÃ­pios em esgotamento e 13 em abastecimento, gerando empregos e impulsionando desenvolvimento regional

26 marÃ§o 2026 - 18h42Taynara Menezes

A expansão do saneamento básico em Mato Grosso do Sul segue avançando de forma consistente e planejada, com impactos diretos na saúde, no meio ambiente e no desenvolvimento econômico do Estado. Os investimentos da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) contemplam atualmente 49 municípios, abrangendo obras de ampliação do abastecimento de água em 13 cidades e do esgotamento sanitário em 36 localidades.

Na estratégica região Sul-Fronteira, os municípios de Aral Moreira, Itaquiraí, Mundo Novo, Ponta Porã e Naviraí recebem melhorias estruturais que ampliam a capacidade de produção, reservação e distribuição de água tratada. Simultaneamente, o esgotamento sanitário é expandido em nove cidades, incluindo Mundo Novo, Ponta Porã e Aral Moreira, garantindo proteção ambiental e qualidade de vida à população.

Segundo o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, os investimentos vão além da infraestrutura básica, contribuindo para reduzir doenças de veiculação hídrica, preservar rios e mananciais, gerar empregos e atrair novos investimentos para as regiões atendidas.

“Mato Grosso do Sul já alcançou 75,15% de cobertura de esgoto, um índice elevado no contexto nacional. Nosso compromisso é seguir ampliando a cobertura e modernizando os sistemas de água, mantendo o Estado como referência em saneamento”, afirma Marcílio.

Entre as ações em andamento estão perfuração de novos poços, ampliação de reservatórios, modernização das estações de tratamento e expansão das redes de distribuição, garantindo segurança hídrica e capacidade de atendimento diante do crescimento urbano.

Com planejamento estratégico, investimentos contínuos e gestão reconhecida, a Sanesul consolida um dos mais amplos programas de modernização do saneamento do Centro-Oeste, reforçando seu papel como protagonista na transformação da infraestrutura básica em Mato Grosso do Sul.

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