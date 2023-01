Adolescente morre em acidente na BR-262, em Miranda

O adolescente Murilo Vitor, de 17 anos, morreu durante o último domingo (1°) em mais um grave acidente envolvendo dois veículos de passeio na BR-262, em Miranda. Outras cinco pessoas também ficaram feridas.

A vítima estava em um Chevrolet Celta, acompanhado de outras pessoas e após o impacto, ficou preso às ferragens, não resistindo aos ferimentos.

O acidente teria acontecido após o condutor do veículo, ainda não identificado, ter perdido o controle da direção e colidido contra uma Volkswagen Saveiro, que vinha na direção contrária da pista.

Ambos os veículos ficaram bastantes danificados. Pelo menos cinco pessoas, entre elas uma criança, ficaram feridas, conforme o jornal A Princesinha News, e um rapaz quebrou o fêmur no acidente.

Os sobreviventes foram encaminhados para o Hospital de Miranda pelo Corpo de Bombeiros, que precisou de ao menos três viaturas para o resgate.

