Após ameaças de facção, foragido é ferido com três tiros em Sidrolândia

Jovem, 22 anos, foragido do sistema prisional, foi alvo de três disparos de arma de fogo na rua Moura Martins, durante a noite desta quarta-feira (15), em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande. Ele estava recebendo ameaças de uma facção criminosa.

Um suspeito, de 23 anos, identificado como Vitor Hugo dos Santos Louriano, foi preso em flagrante após ser localizado na rua Afonso Pena. Após ser detido, ele apenas confirmou que estava no local do atentado, mas se negou a passar detalhes do crime para a polícia.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi atingida com três disparos, onde dois atingiram as costas e um acertou o braço direito. Ele foi primeiramente socorrido e encaminhado para a unidade de saúde da cidade, onde lá, conversou com a Polícia Militar e revelou que vinha sofrendo ameaças de uma facção criminosa.

Ele indicou dois suspeitos - Vitor Hugo e outro, de 21 anos, identificado, mas não localizado. Que o segundo indivíduo chegou a disparar uma vez contra ele, mas a arma, um revólver de calibre 38, falhou na sequência, sendo que Vitor pegou a arma e conseguiu a atirar mais duas vezes.

Logo após o fato, os dois fugiram em dois veículos diferentes, sendo um Fiat Pálio, de cor branca, e outro em um Volkswagen Gol, de cor azul.

A vítima, em decorrência dos ferimentos, foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande, e está internada sob escolta policial.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e evasão de local de custódia legal.

