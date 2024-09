Após esganar mulher, indígena morre atropelado na MS-156, em Itaporã

O indígena Jailson Gonçalves de Oliveira, de 28 anos, morreu logo após ser atropelado no final da noite desta quinta-feira (5), enquanto estava na pista da MS-158, entre Itaporã e Dourados. Pouco antes do acidente fatal, ele havia esganado uma mulher, possivelmente a própria companheira.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o automóvel envolvido no atropelamento era um Fiat Fiorino, conduzido por um homem, que seguia pela rodovia, e próximo a uma empresa alimentícia e o condutor do veículo explicou que o indígena surgiu repentinamente na rodovia.

Devido à gravidade dos ferimentos e do acidente, Jailson não resistiu e morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a Polícia Militar, mas nada pode ser feito para reverter o quadro do indígena.

Durante as análises do fato, a Polícia Civil foi informada que uma mulher que estava com o indígena não foi atropelada, mas foi socorrida e encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal. A equipe foi até a unidade hospitalar e apresentava sinais de embriaguez, não sendo possível coletar detalhes do acidente.

Ainda na averiguação dos fatos, ficou constatado que a mulher apresentava lesões de esganadura no pescoço que foram provocadas pelo Jailson antes do acidente.

O caso foi registrado na polícia como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

