Bebidas, cigarros e carnes são apreendidos por estarem impróprios para consumo em MS

Diversas carnes, linguiças, cigarros eletrônicos e bebidas destiladas foram retiradas de circulação de um estabelecimento comercial na cidade de Deodapólis, em uma ação realizada pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e o Procon-MS entre quarta-feira (31) e quinta-feira (1°).

A operação também tinha o objetivo de fiscalizar e orientar os comércios locais, além de reprimir o comércio de cigarros eletrônicos.

Durante a ação, foram apreendidos: 63 garrafas de bebidas destiladas sem origem, 54 unidades de tabaco e acessórios para cigarro eletrônicos e 101 quilos de carne e linguiça impróprios para consumo.

De acordo com o delegado titular da Decon, Reginaldo Salomão, a operação, requisitada pelo Ministério Público, contou com a participação de dois delegados, cinco investigadores e quatro fiscais do Procon, além da Vigilância Sanitária da Cidade.

