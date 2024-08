Bombeiros buscam jovem que desapareceu no Rio Paraná, em Aparecida do Taboado

Pedro Molina, com informações do Dourados News atualizado em 25/08/2024 às 16h25

O Corpo de Bombeiros realiza neste domingo (25) uma intensa mobilização para localizar um adolescente, de 17 anos, que desapareceu enquanto nadava no Rio Paraná, em Aparecida do Taboado.

Segundo informações dos Bombeiros, o jovem estava acompanhado de dois amigos quando desapareceu na tarde de sábado (24), por volta das 14h40, quando o adolescente mergulhou e não retornou à superfície.

As buscas foram realizadas até o anoitecer de sábado, e retomadas neste domingo, no entanto, o jovem ainda não foi localizado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também