Colisão entre caminhão e carreta tem explosão e dois feridos com queimaduras em MS

Uma colisão envolvendo uma carreta e um caminhão, na noite desta segunda-feira (24), deixou pelo menos duas pessoas feridas com queimaduras, pois houve uma explosão no momento do acidente na BR-267, entre o distrito de Nova Casa Verde e Nova Alvorada do Sul.

A informação foi compartilhada pelo site Alvorada Informa, onde também foi detalhado que a carreta provavelmente estaria carregada com álcool e o caminhão com massa asfáltica.

Populares que passavam pelo local também disseram que houve explosões, o que poderia ter acarretado nas chamas e nas queimaduras das vítimas.

Ainda segundo as informações, as duas pessoas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade hospitalar.

Para o rápido atendimento, as vítimas foram levadas para o Hospital Francisca Ortega, em Nova Alvorada do Sul, mas de lá seriam transferidas em sistema vaga zero para Campo Grande.

O site Alvorada Informa informou ainda que uma das pessoas envolvidas no acidente teria tido 80% do corpo queimado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também