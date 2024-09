Colisão frontal entre veículos mata duas pessoas na BR-163, em Nova Alvorada do Sul

Fábio Ferreira Sanabria, de 37 anos, e Júnior Anunciação Silva, morreram em um grave acidente no final da tarde deste domingo (15) na BR-163, no distrito de Prudêncio Thomaz, em Nova Alvorada do Sul. A colisão, envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e um Fiat Argo, foi frontal e os dois veículos ficaram destruídos.

Ambas as vítimas estavam no Fiat Argo. Informações apontam também que em um dos veículos foram encontradas latas de cerveja.

Segundo o site Alvorada Informa, o carro de passeio tentou desviar de uma ultrapassagem realizada por um terceiro veículo, não identificado, onde o motorista perdeu o controle diante da chuva que caia, saiu para o acostamento e girou na rodovia, chegando a colidir frontalmente com a caminhonete.

Os ocupantes da Hilux sofreram ferimentos leves, foram resgatados pela CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, e encaminhados para o hospital da cidade.

Tanto Fábio, como Júnior Anunciação, morreram ainda no local. Os dois veículos ficaram destruídos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul.

