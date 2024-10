Com indícios de fraudes, TCE-MS investiga licitações em Taquarussu

Vinícius Santos com informações do TCE-MS

Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) irá realizar uma 'devassa' nas licitações do município de Taquarussu. A ação visa investigar possíveis fraudes nos processos licitatórios.

A averiguação prévia foi aprovada durante sessão plenária do Tribunal Pleno na manhã desta quarta-feira, 23 de outubro. O processo foi relatado pelo conselheiro Flávio Kayatt, Ouvidor do TCE-MS.

Kayatt destacou que a Ouvidoria recebeu denúncias sobre a frustração do caráter competitivo das licitações. As suspeitas incluem a participação de empresas que poderiam estar usando "sócios laranja". Além disso, há informações de que um servidor da prefeitura, responsável pelas licitações, pode ter parentesco com os verdadeiros proprietários das empresas contratadas.

Um levantamento preliminar já revelou que duas empresas participantes das licitações compartilham o mesmo endereço, o que reforça as suspeitas de irregularidades. "Os fatos trazidos ao conhecimento deste Tribunal são graves e, se confirmados, podem gerar grande prejuízo ao erário", afirmou Kayatt.

Diante das denúncias, foi proposta uma inspeção em Taquarussu para verificar a veracidade das informações. A realização da averiguação foi aprovada por unanimidade pela mesa diretiva, após parecer favorável do procurador de contas substituto do MPC, Joder Bessa.

