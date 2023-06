Corpo de pescador desaparecido em rio de Água Clara é encontrado pelos Bombeiros

No final da manhã desta sexta-feira (9), mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo do pescador Amilton Amaral da Silva, de 57 anos, desaparecido desde a tarde de segunda-feira (5), quando caiu no Rio Verde, em Água Clara - a 189 quilômetros de Campo Grande.

O homem desapareceu enquanto estava pescando com dois amigos.

Ele teria se desequilibrado e caído nas águas, não sendo mais vistos pelos colegas de pescaria.

Primeiramente, o Corpo de Bombeiros de Ribas é quem atendeu a ocorrência, mas precisou chamar os mergulhadores de Campo Grande.

O corpo foi levado para a IML.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também