Criança de 8 anos se queima com água quente ao tentar fazer macarrão

Uma criança de 8 anos sofreu queimaduras pelo corpo ao derrubar uma panela de água fervente, na tarde desta segunda-feira (21), em Dourados. Sem adulto em casa, a vítima estava apenas em companhia da irmã de 10 anos.

Conforme o site Dourados News, a menina tinha colocado a água para esquentar e fazer macarrão, quando ocorreu o acidente. Em seguida, ela procurou um vizinho pedindo ajuda, o adulto acionou Conselho Tutelar e a Polícia Civil.

A menina estava com queimaduras pelo corpo, o Conselho Tutelar procurou pelos familiares das crianças e teve contato com a mãe, de 35 anos, que contou que estava no trabalho e não tinha com quem deixar as duas filhas.

A vítima foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O caso foi registrado como abandono de incapaz na delegacia de Dourados.

