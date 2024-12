Homem apanha de moradores após ser acusado de assediar crianças em Dourados

Homem, de 52 anos, foi agredido por diversos populares e preso após ser acusado de ter assediado crianças no bairro Idelfonso Pedroso, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, na noite desta quarta-feira (4).

Segundo o site Dourados News, a população ficou revoltada com as denúncias e decidiram partir para cima do suspeito, realizando agressões até a chegada da Polícia Militar.

Ainda conforme o site, as denúncias partiram após o homem ter feito supostamente comentários de cunho sugestivo para um menino, de 10 anos, que passava pela rua. Além disso, teria praticado outro ato ao oferecer um presente para uma menina, de 6 anos, sendo neste, tentando convencer a criança no seu apartamento.

Com as agressões, o homem apresentava algumas lesões pelo corpo e a pancadaria só acabou quando os policiais chegaram no local.

Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde foi autuado por assédio sexual.

