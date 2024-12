Homem é assassinado a tiros após brincadeira de 'lutinha' em Coxim

Homem, identificado como Fagner Gonçalves, foi assassinado com pelo menos dois tiros na noite do último domingo (15), em razão de uma brincadeira de 'lutinha' ter se transformado em uma briga séria, numa fazenda nos limites territoriais de Corumbá, na região pantaneira.

Pelo menos um homem foi preso e um adolescente, de 15 anos, foi apreendido como acusados de terem praticado o homicídio na propriedade rural.

Segundo informações do site Coxim Agora, Fagner estava na companhia dos dois suspeitos e ingeriram bebida alcoólica, quando houve o início da brincadeira de 'lutinha'. Contudo, a situação evoluiu para uma briga mais séria, incluindo discussão, quando a vítima foi atingida por dois disparos.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O primeiro suspeito ficou pelo local e foi preso em flagrante pela Polícia Civil, enquanto o adolescente havia fugido da fazenda, mas foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (16), em uma propriedade rural a cerca de 40 quilômetros do local do crime.

O adolescente estava portando a arma, um revólver de calibre 38, utilizada no crime.

Os suspeitos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também