Homem é morto com vários golpes de faca em Sidrolândia

Homem, de aproximadamente 40 anos, mas que não foi identificado, foi encontrado morto logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (13), na Agro Vila Capão Seco, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

As primeiras informações apontam que ele foi assassinado com vários golpes de faca, já que havia perfurações em diversos locais do corpo, segundo o site Sidrolândia News.

Quem encontrou a vítima no asfalto de terra foram populares da própria região, mas que não conseguiram reconhecer o homem, pois aparentemente, ele não seria morador da vila.

A Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Científica foram acionadas para dar início a investigação e aos procedimentos de praxe.

Ainda não há informações sobre possível suspeito (s) e até mesmo a motivação para o crime.

