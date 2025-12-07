Menu
Homem em surto invade casa de idosos e morre em Três Lagoas

Suspeito arrombou portão, entrou no imóvel em desespero e sofreu parada cardiorrespiratória

07 dezembro 2025 - 11h12Taynara Menezes
O corpo foi levado para o IMOLO corpo foi levado para o IMOL   (24H News Ms)

Um homem ainda não identificado morreu na noite deste sábado (06) após invadir a residência de um casal de idosos na Rua Zuleide Pérez Tabox, no bairro Interlagos, em Três Lagoas (MS). Em surto, ele arrombou o portão e entrou no imóvel, deixando os moradores em estado de profundo pânico.

De acordo com o site 24h News MS, o homem entrou na casa por volta das 21h, a família, que havia acabado de jantar, se assustou com o comportamento do invasor, que gritava, corria desorientado e se debatia, dando indícios de possível uso de entorpecentes. Diante da situação, os proprietários chamaram a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local.

Durante o atendimento da PM, o homem passou mal e entrou em parada cardiorrespiratória. O SAMU foi acionado e tentou reanimá-lo por cerca de 40 minutos, mas ele não resistiu e morreu ainda no local.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da perícia criminal, responsáveis pelos levantamentos de praxe. Após os trabalhos técnicos, o corpo foi recolhido pela Funerária Cardassi e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para exame necroscópico.

