Incêndio destrói ônibus que fazia transporte escolar em área rural de Três Lagoas

Um ônibus escolar que fazia o transporte de alunos em uma área rural de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, ficou completamente destruído após ser consumido por um incêndio na manhã desta quinta-feira (1°).

Segundo informações do site Rádio Caçula, não havia nenhuma pessoa dentro do veículo no momento em que começaram as chamas. O ônibus pegou fogo na estrada ao se deslocar para buscar alguns adolescentes.

Ainda conforme o site, o transporte escolar fazia a linha Fazenda Periquitos. As causas que levaram ao incêndio ainda serão investigadas, mas a situação indignou as pessoas que passavam pelo local.

A testemunha afirmou que os ônibus já estavam dando problemas anteriormente e que alguém precisa fazer algo pelas crianças transportadas para as aulas.

