Instituto Homem Pantaneiro convoca médico e enfermeiro para atuar no Pantanal

A região entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vem passando por um aumento na gravidade de incêndios florestais, que estão atingindo principalmente a comunidade indígena Barra do São Lourenço. Diante disso, está sendo feito um apelo pelo IHP (Instituto Homem Pantaneiro), para que um médico e enfermeiro voluntários ajudem nos atendimentos às comunidades ribeirinhas no Pantanal.

Por lá, vivem em torno de 100 pessoas, algumas delas com idade acima dos 60 anos e que possuem problemas respiratórios. O prazo seria entre os dias 18 a 24 de outubro.

Os profissionais precisam ter a devida documentação para atuarem no local. Eles ficarão instalados na base do IHP, na RPPN Acurizal, e farão o deslocamento até a comunidade com a equipe do Instituto que também está na região.

Além de médica-veterinária, o IHP está atuando com os brigadistas ambientais da Brigada Alto Pantanal. Não haverá custo para o transporte entre Corumbá e a região do atendimento, e nem gasto com alimentação para o período.

Os interessados devem entrar em contato pelo Whatsapp (67) 4042-5424. A embarcação do IHP que fará o deslocamento para a região da comunidada Barra do São Lourenço deve sair de Corumbá neste sábado (19).

