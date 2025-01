Integrante de facção tenta matar ex-presidiário e rapaz foragido a tiros em Coxim

Dois homens, de 27 e 39 anos, foram alvos de uma tentativa de homicídio no Vale do Taquari, em Coxim - a 253 quilômetros de Campo Grande, durante o final da noite do último domingo (5). O ataque teria sido realizado por um integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), que estava em uma motocicleta, acompanhado de um comparsa.

O homem mais velho é ex-presidiário e havia saído recentemente do presídio de Dois Irmãos do Buriti, no qual é liderado por outra facção: o Comando Vermelho. As autoridades investigam uma possível disputa por espaço entre os grupos criminosos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois alvos do integrante do PCC estavam sentando em frente a uma residência. Eles notaram que o suspeito passou sozinho em um momento e encarou fixamente os dois, mas após alguns minutos, retornou acompanhado do comparsa e efetuou três disparos em direção aos dois homens.

Conforme o registro policial, nenhum dos disparos atingiram os dois alvos, que se esconderam, enquanto os suspeitos fugiram em destino ignorado. No local dos fatos, a Polícia Militar encontrou dois projéteis, sendo um deflagrado e outro intacto, sendo apreendidos e encaminhados para a perícia.

O rapaz, de 27 anos, ainda estava com um mandado de prisão em aberto em razão de um descumprimento de medida protetiva. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia, onde foi entregue e passou por todos os procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

