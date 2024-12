JD1TV: Atendente de farmácia é assassinada a tiros em Cassilândia

Jessica Rezende, de 23 anos, foi assassinada com vários na noite desta segunda-feira (30), enquanto estava atuando como atendente de uma farmácia, na região central de Cassilândia - a 422 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito dos disparos apareceu de casaco e de capacete, dificultando sua identificação. Câmera de segurança flagrou o momento em que ele chega e vai diretamente no balcão onde a vítima estava trabalhando, efetuando os disparos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário da farmácia, que é padrasto da vítima, estava pagando alguns boletos e escutou diversos disparos, cerca de 5 ou 6, logo na sequência ouvindo o grito de socorro de Jessica.

Conforme consta no registro policial, o padrasto passou a procurar a enteada e avistou sangue na porta de aplicação de vacina, sendo que a porta estava "pesada", pois a jovem estava atrás da porta com sangue em seu corpo. Ele chamou o tio e o irmão da vítima para socorrê-la e encaminhá-la para a unidade hospitalar.

Jessica chegou a ser atendida pela equipe médica de plantão, contudo, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito demais.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia da cidade.