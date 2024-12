JD1TV: Cena de dupla jogando cachorro na rua gera indignação em Coxim

Cena revoltante deixou os moradores de Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande, completamente indignados. Uma dupla em uma motocicleta, uma Honda Biz, de cor amarela, abandonou um cachorro na rua enquanto estava em alta velocidade, no final da tarde desta quinta-feira (5).

O caso foi registrado por câmeras de segurança de um imóvel e mostra exatamente o momento em que o garupa, um homem, joga o cachorro no asfalto da rua Daniel Cesário, no bairro Senhor Divino.

Segundo informações do site Edição MS, o cachorro chegou a ficar na calçada e sem saber para onde ir, mas depois, não foi localizado por nenhum morador.

O vídeo passou a circular nos grupos das redes sociais e vários moradores estão se mobilizando para identificar os suspeitos. O caso pode ser investigado pela Polícia Civil.

Abandonar animal é crime e a Lei Federal nº 9.605/98, de 1998, prevê pena de prisão e multa para quem abandonar animais domésticos. A pena pode ser aumentada se o ato resultar na morte do animal.