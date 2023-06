JD1TV: Motorista passa direto por rua e cai em valeta em Chapadão do Sul

Um motorista, de 41 anos, conduzindo uma Ford EcoSport, passou direto por uma rua e caiu em uma valeta na manhã desta sexta-feira (9), em Chapadão do Sul - distante a 329 quilômetros de Campo Grande.

Câmeras de segurança mostraram o momento em que o motorista cai na valeta, na Avenida Pantanal. No local, conforme o site O Correio News, não há sinais de frenagem, apenas o para-choque que ficou preso no guard-rail da pista.

Com a queda e o impacto, o motorista sofreu ferimentos e precisou ser socorrido por uma equipe da concessionária Way306 e conduzido para o Pronto-Socorro do Hospital Municipal.

O EcoSport ficou preso com a traseira para cima e no decorrer do dia, foi retirado da valeta.

