JD1TV: Onça-pintada com patas queimadas é resgatada de incêndio no Passo do Lontra

Mais um animal recebeu todo o suporte e resgate de profissionais em virtude dos incêndios florestais que atingem o pantanal sul-mato-grossense. Dessa vez, uma onça-pintada foi resgatada durante a tarde de sábado (17), após ser encontrada ferida e debilitada na região do Passo do Lontra, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O resgate foi conduzido por equipes da Polícia Militar Ambiental e o Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal do Pantanal-MS). Quem avisou da situação envolvendo o felino foram ribeirinhos e piloteiros que avistaram o animal nas margens do Rio Miranda.

As duas equipes tiveram o trabalho de mobilizar uma lancha e uma viatura para focar na força-tarefa de salvamento do animal. Para que os trabalhos fossem iniciados, houve a necessidade de usar um tranquilizante e zarabatana, garantindo o conforto do animal e a segurança dos profissionais.

Segundo informado pela polícia ambiental, o animal foi cuidadosamente transportado para a lancha da PMA, onde foi estabilizado pelos técnicos do Gretap. A onça-pintada estava com queimaduras nas patas e por isso houve o quadro de debilitação física.

"Apesar das graves queimaduras, que causaram significativa debilitação física, a expectativa dos veterinários do CRAS é de que o animal se recupere o mais breve possível", diz a nota.

A onça-pintada foi transportada para o Hospital Veterinário para Animais Silvestres do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), Ayty, em Campo Grande.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também