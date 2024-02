JD1TV: "Pau comeu" na Câmara de Terenos após denúncia de corrupção

Na última segunda-feira (19), a Câmara Municipal de Terenos viveu momentos de tensão e tumulto durante a sessão, desencadeados pelas graves acusações do vereador José da Silva Cipriano, mais conhecido como "Zé Paraíba" (PP).

Em seu terceiro mandato, Zé Paraíba denunciou ameaças que alega estar sofrendo por parte do presidente da casa, Marcos Inácio Campos, após expor um possível esquema de desvio de dinheiro comandado por ele.

Durante a sessão, Zé Paraíba expôs as supostas ameaças que estaria enfrentando, chegando a exibir um Boletim de Ocorrência como prova. O clima ficou acirrado, resultando em um confronto verbal entre Zé Paraíba e Marcos Inácio Campos. Outro vereador tentou intervir para restabelecer a ordem, mas a situação persistiu.

Em meio ao caos, Marcos Inácio Campos procurou se defender das acusações. No entanto, diante do tumulto e desordem na casa legislativa, declarou que a "sessão está encerrada". O episódio levou à suspensão temporária da sessão.

Após acalmar os ânimos, a sessão foi retomada, ainda com a fala do vereador "Zé Paraíba". Confira o vídeo:

