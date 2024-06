Jovem é morto com golpes de faca e irmão mais novo é suspeito em Cassilândia

Luann Maurício de Oliveira, de 19 anos, foi morto com golpes de faca e a principal suspeita do cometimento do homicídio recai ao irmão mais novo, de aproximadamente 15 anos. O caso aconteceu em Cassilândia, na última sexta-feira (14), mas ganhou repercussão durante o final de semana, principalmente após o sepultamento do jovem no sábado (15).

A Polícia Civil está investigando o caso e até o momento não se manifestou de forma oficial sobre o crime.

Informações preliminares apuradas pela reportagem apontam que o caso aconteceu durante uma briga familiar e as desavenças teriam sido relacionadas diante do comportamento que a vítima tinha com a mãe.

Porém, isso está sendo averiguado pelas autoridades.

O crime chocou a cidade de Cassilândia, que fica a 422 quilômetros de Campo Grande, devido à crueldade do fato, que teria sido cometido por um adolescente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também