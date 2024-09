Jovem é perseguido e brutalmente assassinado em Três Lagoas; ex-cunhado é preso

João Vitor Mendes de Oliveira, de 19 anos, foi brutalmente assassinado na madrugada deste domingo (29), na Vila Piloto, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Ele foi atacado com tijoladas, garrafadas e facadas, sofrendo afundamento de crânio e tendo lesões no pescoço e nas costas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para tentar reanimar a vítima, mas quando chegou pelo local, João já não apresentava sinais vitais, restando apenas a constatação de óbito do jovem.

Informações divulgadas pelo site 24h News MS, apontam que a vítima foi perseguida por um grupo de pessoas momentos antes de ser encontrado morto na rua Trinta e Seis. Ele chegou a invadir uma residência na tentativa de pedir ajuda, gritou por socorro na rua, mas foi alcançado e morto.

A Polícia Militar esteve no local e localizou, a cerca de 100 metros de distância do corpo, um rapaz, de 20 anos, ex-cunhado de João Vitor, onde apresentava um corte no pescoço e manchas de sangue pelo corpo. O suspeito disse que caiu de bicicleta, mas vestígios condenaram a versão e ele passou a ser considerado como um dos participantes da morte.

Ele foi levado para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), recebeu os devidos cuidados e foi liberado. Recuperado do corte, foi preso em flagrante como um dos principais suspeitos do homicídio do rapaz.

A Polícia Civil investiga se o crime de homicídio pode estar relacionado com as passagens de João Vitor, onde consta registros por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica. Ainda conforme o site local, antes do assassinato, o jovem teria descumprido a medida protetiva existente contra ele da ex-companheira.

Pela rua Trinta e Cinco, ainda havia manchas de sangue pelo caminho e a polícia chegou a uma residência, onde tinha uma bicicleta caída, garrafas de cerveja quebradas, chinelos e objetos que foram apreendidos para a perícia.

O caso foi registrado na delegacia de polícia como homicídio.

