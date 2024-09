Jovem sofre fratura exposta no braço em capotamento em Miranda

Jovem, de 18 anos, teve uma fratura exposta no antebraço direito e diversos ferimentos pelo corpo, considerados leves, após um capotamento durante o sábado (7), na BR-262. Ela foi socorrida por familiares e entregue no quartel do Corpo de Bombeiros de Miranda.

Segundo informações do site O Pantaneiro, a vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no quartel, tendo o braço imobilizado e após o socorro, foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

Uma equipe se deslocou até a região do acidente, próximo ao Clube do Laço, mas não encontraram ninguém pelo local, apenas o veículo, um Renault Sandero, com as quatro rodas para cima.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

