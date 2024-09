Menina morreu atropelada ao tentar atravessar BR-262 para usar banheiro de lanchonete

Saiba Mais Interior Menina de 12 anos morre atropelada na BR-262, em Terenos

Foi identificada como Fernanda Marçal Ramos, de 12 anos, a adolescente que morreu atropelada ao tentar atravessar a pista da BR-262, em Terenos, para chegar a uma lanchonete, onde usaria o banheiro. O caso aconteceu entre o final da tarde e o início da noite deste domingo (8).

Segundo informações do site A Princesinha, a vítima era natural de Anastácio e conforme a divulgação do caso, a adolescente estava acompanhada da mãe e do irmão, onde pegaram carona em um caminhão de alimentos.

Em determinado momento, o veículo parou para que a família usasse o banheiro de uma lanchonete, próximo ao Posto Redondo. A adolescente desceu e iniciou sua travessia, quando foi atropelada pelo veículo - a dinâmica dos fatos continua sendo esclarecida pelas autoridades.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém, Fernanda já estava em óbito. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve coordenando o trânsito e a ocorrência até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O corpo da menina foi encaminhado para o Imol de Campo Grande.

O caso está sendo investigado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Menina de 12 anos morre atropelada na BR-262, em Terenos

Deixe seu Comentário

Leia Também