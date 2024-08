Morre trabalhador que tentou apagar incêndio em fazenda no Pantanal

O trabalhador rural Edson Genovêz, de 32 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (14), após não resistir as queimaduras sofridas enquanto tentava conter as chamas de um incêndio que atingia uma fazenda no Pantanal, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. Ele chegou a ter 90% do corpo queimado.

A informação foi compartilhada pela irmã de Edson nas redes sociais. Bastante emocionada e trocando até mesmo a foto de perfil, a mulher escreveu para os amigos e conhecidos do irmão. "Sem chão, perdi meu irmão está madrugada".

A situação aconteceu há uma semana, no dia 7 de agosto, quando ele foi resgatado e deu entrada no Pronto-Socorro de Corumbá, por volta das 20h. Por conta da gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para Campo Grande, onde ficou internado na Santa Casa.

Naquela oportunidade, segundo o site Folha MS, Edson tentou criar um aceiro para evitar o avanço das chamas - que é uma faixa desmatada criada com intuito de impedir a propagação dos incêndios em áreas de grande vegetação.

Porém, as chamas estavam avançando rapidamente e com a colaboração do vento, que fez o fogo mudar de direção, a vítima foi atingida mesmo estando em um trator.

Desde a transferência para Campo Grande, Edson permaneceu em estado grave, mas não resistiu.

