Motociclista fica ferido em colisão com carro na BR-267, em Nova Casa Verde

Um homem de 32 anos ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta na noite deste sábado (28), na BR-267, em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina - a 300 km de Campo Grande.

O acidente ocorreu na saída de um posto de gasolina, quando, de acordo com testemunhas, a moto estava saindo do posto e o carro estava entrando, resultando na colisão.

Com o impacto, o motociclista caiu no chão e sofreu ferimentos. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado ao Hospital Regional de Nova Andradina.

O condutor do carro, um homem de 54 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que registrou a ocorrência. A causa do acidente está sendo investigada pelas autoridades.

