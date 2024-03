Motociclista 'roleta' rotatória, bate em poste e morre na MS-156

O motociclista Júnior Jorge Félix, de 29 anos, morreu durante a noite deste domingo (24) após roletar uma rotatória e colidir contra um poste de energia elétrica, na MS-156, entre Dourados e Itaporã. A vítima era moradora de uma aldeia em Douradina.

O acidente de trânsito aconteceu por volta das 18h, quando o rapaz seguia pela rodovia e ao passar pela rotatória, ele não conseguiu fazer a curva e passou direto, colidindo contra o poste, que fica em frente à empresa Guacira Alimentos.

A vítima estava em uma Honda CG Fan 125. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ainda no local, prestou os primeiros atendimentos médicos e encaminhou Júnior para o Hospital da Vida em estado grave, mas no trajeto até a unidade hospitalar, a vítima não resistiu e faleceu.

Conforme informações do site Ligado na Notícia, o rapaz estava jogando bola com amigos em uma aldeia indígena de Dourados, antes do acidente acontecer.

A Polícia Civil e a Polícia Científica de Itaporã estiveram pelo local para realizar os trabalhos de praxe e as circunstâncias do acidente.

