Motorista bate caminhonete contra caminhão mas sobrevive com ferimentos leves

O motorista de uma caminhonete Fiat Strada, envolvida no acidente com um caminhão na MS-306, no trecho entre Cassilândia e Chapadão do Sul, no final da tarde desta quarta-feira (3), sobreviveu a batida sem ferimentos graves devido ao uso do cinto de segurança.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul, o acidente ocorreu a aproximadamente 5 quilômetros da saída da cidade, no sentido para Cassilândia. Inicialmente, se acreditava que o condutor estava preso às ferragens do veículo, no entanto, os bombeiros constaram no local que ele estava apenas preso no cinto de segurança.

Ainda conforme informações dos bombeiros, o condutor sobreviveu ao acidente sem ferimentos graves, somente cortes e escoriações, devido ao uso do cinto de segurança no momento da batida.

Ele foi atendido pelos bombeiros e enviado até o Hospital Municipal de Chapadão do Sul.

