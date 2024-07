Motorista perde controle, colide em árvore e só para em barranco na MS-345

Uma família escapou do pior ao sofrer um acidente de trânsito na MS-345, no Distrito de Águas de Miranda, em Aquidauana, durante o sábado (7). Isso porque a condutora do veículo, de 33 anos, acabou perdendo o controle da direção, colidindo com uma árvore e só parando em um barranco nas margens da rodovia.

Segundo informações do site A Princesinha News, a motorista estava acompanhada de outros três ocupantes: seu filho, de 11 anos, além de outras duas pessoas, sendo uma mulher, de 28 anos, e um adolescente, de 16 anos.

A mãe e o filho foram encaminhados para o Hospital Regional de Aquidauana pelo Corpo de Bombeiros, enquanto os outros dois passageiros estavam fora do veículo e recusaram atendimento médico.

Mesmo com o acidente, a rodovia não precisou ser interditada para atendimento.

A Polícia Militar também acompanhou o desfecho da ocorrência.

