Motorista se distrai com pet e capota veículo na MS-316, em Paraíso das Águas

Mulher, de 53 anos, foi socorrida durante a tarde deste domingo (13), após capotar o veículo que conduzia na MS-316, em Paraíso das Águas. Ela se distraiu com o animal de estimação que estava no veículo e perdeu o controle da direção, parando somente nas margens da rodovia.

Informações do site BNC Notícias apontam que a mulher saiu de Sidrolândia e estava a caminho da cidade de Mineiros, no interior de Goiás, onde visitaria o filho.

Ao se distrair com o animal de estimação no veículo, ela perdeu o controle da direção e ao tentar se recuperar na pista, acabou capotando o veículo, um Toyota Corolla. Ela usava cinto de segurança no momento do acidente, o que evitou ferimentos graves.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência para controlar o tráfego na região.

