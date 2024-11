MP investiga uso político de benefícios sociais em Nova Alvorada do Sul

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) iniciou uma investigação sobre um possível desvio de recursos públicos em Nova Alvorada do Sul. O Inquérito Civil, com o número 06.2024.00001086-6, visa apurar a concessão indevida de benefícios sociais a pessoas que não atendem aos requisitos de vulnerabilidade social.

Segundo informações do MPMS, ao menos dez pessoas teriam recebido auxílios, como moradia e materiais de construção, destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade estaria sendo utilizado com fins políticos, beneficiando pessoas que não se enquadrariam nas condições necessárias para o recebimento dos auxílios.

O promotor Maurício Mecelis Cabral, responsável pelo caso, solicitou à Secretaria Municipal de Assistência Social que forneça informações dentro de dez dias. Além disso, o MPMS identificou uma lista com as pessoas que receberam os benefícios e determinou a realização de buscas nos sistemas de informação para verificar se essas pessoas realmente atendem aos critérios estabelecidos para a concessão dos auxílios.

A investigação segue em andamento, com a coleta de depoimentos, certidões e perícias para determinar se houve irregularidades. O MPMS poderá tomar medidas como a assinatura de um compromisso de ajustamento de conduta ou o ajuizamento de ação judicial, conforme necessário.

