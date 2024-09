Mulher é morta com 9 facadas na frente dos filhos e marido é preso em Amambai

Marlene Salete Mees, de 54 anos, foi assassinada com pelo menos 9 facadas no corpo na noite desta segunda-feira (23), em um crime de feminicídio que aconteceu na frente dos filhos da vítima. O marido, identificado como Jair da Conceição, de 51 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, logo após tentar tirar a própria vida e está sob escolta num hospital.

Quem avisou da situação foi uma criança de 11 anos, que presenciou o momento do esfaqueamento ligou para a Polícia Militar, dizendo que o padrasto havia se trancado com a mãe no quarto do casal.

Rapidamente os policiais militares estiveram na residência e ouviu da adolescente que havia mais duas crianças na casa, sendo um menino, de 8 anos, e outro menino, de 10 anos. Assim que os militares entraram no imóvel, ouviram os gritos de socorro por parte da vítima.

Porém, quando os policiais acessaram o quarto, viram Marlene na cama, implorando por socorro, com grande quantidade de sangue pelo chão, e Jair escorado na parede com duas perfurações, dizendo que iria se matar e apontava a faca para o pescoço e em outro momento para o abdômen.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o atendimento, mas Jair dificultou o acesso das equipes, alegando que "não entra não, que vai dar ruim, vou me matar", dizia, enquanto a mulher pedia por socorro e agonizava na cama. Após o apoio chegar, foi feito uma entrada forçada e com um tiro de elastômero, os policiais desarmaram o homem.

Mesmo com o atendimento no local, Marlene não resistiu aos ferimentos e morreu. O marido recebeu atendimento médico, mas antes, foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e foi conduzido para o Hospital Regional de Amambai, onde permanece internado sob escolta.

O Conselho Tutelar esteve no local e fez a designação de cada criança que estava na casa no momento dos fatos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também