Mulher é encontrada com olho roxo após ser agredida pelo marido em Sidrolândia

Mulher, que não teve a identificação revelada, foi mais uma vítima de violência doméstica durante a quinta-feira (24), após ser agredida pelo próprio marido e ficar com olho roxo e o rosto inchado, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Informações do site SidroNews apontam que a Polícia Militar esteve no local dos fatos para apurar a situação e uma possível denúncia de cárcere privado. Chegando no endereço, a denúncia não se confirmou.

Porém, encontraram a mulher com o olho roxo e o rosto inchado. Ela explicou que durante a madrugada de quinta-feira, ela teve uma discussão com o marido e que ele a agrediu com um soco no rosto.

Referente a denúncia de cárcere privado, ela negou que ficou trancada. Assim, o marido e a mulher foram conduzidos para a delegacia.

Ela representou contra o companheiro por conta da agressão.

