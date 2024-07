Peão morre após ser atingido por touro durante montaria em Fátima do Sul

O peão Fabiano Pinheiro Rocha, de 35 anos, morreu no final da noite desta segunda-feira (8), após ser atingido por um touro durante a disputa da montaria que acontecia na arena no Fátima Fest, em Fátima do Sul - a 239 quilômetros de Campo Grande.

A competição fazia parte de um dos eventos em alusão ao aniversário de 61 anos da cidade, comemorado nesta terça-feira. Segundo informações do jornalista Joao Sampati Ribeiro, Fabiano ao descer do animal, foi atingido ou por um pisão, ou por um coice.

Ele chegou a se levantar sozinho enquanto a organização controlava o animal, e saiu da arena. Porém, o peão acabou passando mal nos bastidores e foi encaminhado para o hospital da cidade, no entanto, após atendimento médico, não resistiu e faleceu.

Durante a competição, Fabiano estava na oitava colocação com 83 pontos.

Ainda conforme o jornalista, Fabiano Pinheiro Rocha era natural de Junqueirópolis, no interior de São Paulo.

