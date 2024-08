Pedreiro morre com bala alojada e ferimento no pescoço em hospital de Dourados

O pedreiro Genilton Bertolino dos Santos, de 39 anos, morreu neste domingo (18) em decorrência de complicações clínicas no estado de saúde, após ficar internado no Hospital da Vida, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele estava com um ferimento no pescoço e com uma bala alojada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe da vítima explicou que o homem trabalhava em Vicentina, mas que ele ficou desaparecido por três dias, sumindo na segunda-feira (12) e reaparecendo apenas na quinta-feira (15).

Foi nessa oportunidade que o patrão de Genilton descobriu o ferimento no pescoço e questionando o trabalhador, ele informou que se enroscou em uma cerca de arame farpado. Porém, na sexta-feira (16), o homem levou a vítima para uma unidade hospitalar em Anaurilândia, pois o pedreiro começou a passar mal.

Durante o exame de raio-x, foi verificado a presença de um projetil de arma de fogo alojado no ombro. Assim, a vítima foi transferida para o Hospital da Vida para iniciar o tratamento e a possibilidade de retirada, contudo, ele não resistiu e morreu no hospital.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de Dourados.

