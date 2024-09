PM apreende, após denúncia anônima, contrabando vindo do Paraguai em Nova Itamarati

Pedro Molina, com informações do Dourados News

A Polícia Militar do Distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porão, realizou uma operação, na madrugada deste domingo (8), que resultou na apreensão de mercadorias contrabandeadas originárias do Paraguai.

A ação ocorre após uma denúncia anônima levar os policiais até uma propriedade rural nas proximidades de um hotel no distrito, onde os policiais encontraram um Fiat Uno e um Fiat Palio, ambos com vidros escuros e rebaixados.

Ao abordarem os condutores, de 49 e 23 anos, a polícia descobriu que os carros estavam levando mercadorias sem a devida documentação. Segundo os motoristas, eles receberiam R$ 300 para transportar as mercadorias até Nova Alvorada do Sul.

No interior dos veículos foram encontrados 17 volumes de óculos, nove no Uno e oito no Palio, todos escondidos sob panos pretos.

A Polícia Militar encaminhou os veículos e as mercadorias à Receita Federal de Ponta Porã.

