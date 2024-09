Polícia Incinera mais de 1 tonelada de entorpecentes em Iguatemi

A Polícia Civil, por intermédio da delegacia de Iguatemi, incinerou, na sexta-feira (6), 1,8 tonelada de entorpecentes, oriundos de apreensões entre julho e agosto deste ano, em uma empresa local do município.

A ação, autorizada pelo Poder Judiciário, incinerou lotes apreendidos de maconha e skunk, e reforça o comprometimento da Polícia Civil local no combate ao tráfico de drogas da região.

A ação contou com participação da Vigilância Sanitária, que supervisionou a incineração para garantir que ela fosse realizada conforme as normas legais.

