Polícia prende homem e mulher suspeitos de matar jovem a facadas em Iguatemi

A Polícia Civil conseguiu prender, durante a terça-feira (26), um homem, de 43 anos, e uma mulher, de 21 anos, suspeitos de matarem com vários golpes de faca o jovem Lucas Fernando da Silva Cavalcanti, de 26 anos, no final de novembro do ano passado, em Iguatemi.

As prisões aconteceram por força de mandados de prisão e busca e apreensão foram realizados. Um deles aconteceu na própria cidade onde o crime foi cometido, enquanto outro foi cumprido em Cruzeiro do Oeste, no interior do Paraná.

O cumprimento aconteceu após a coleta de elementos de informação, com oitivas de testemunhas, provas técnicas e relatórios de investigação, no qual o delegado Eduardo Ferreira, representou pela prisão dos suspeitos.

As investigações continuam pelo prazo de 30 dias, deferidos pelo Poder Judiciário, buscando elementos para materializar a participação e dinâmica praticada pelos custodiados, bem como para averiguar a participação de outros suspeitos no crime.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também