Polícia prende suspeito de matar colega de trabalho com tiro no olho em Ivinhema

A Polícia Civil de Ivinhema prendeu, neste domingo (11), Cleidnei Tobias da Silva, de 43 anos, principal suspeito de ter cometido o assassinato do colega de trabalho, o idoso Juarez Francisco Miguel, de 61 anos, em Ivinhema. O tiro disparado atingiu um dos olhos da vítima.

O crime aconteceu no final da tarde de sexta-feira (9), quando o suspeito atirou na vítima na rua Antônio Manoel dos Santos, próximo a uma escola, no bairro Piravevê.

Conforme o site Jornal da Nova, o motivo do crime teria sido uma discussão em que aconteceu entre Cleidnei e Juarez, no qual a vítima não concedeu uma carona para o suspeito. Assim, o homem saiu do trabalho, passou na residência e voltou ao local armado com uma espingarda, de calibre 22 e seguiu para casa do idoso.

Próximo da residência da vítima, ambos se encontraram e novamente tiveram uma discussão e logo na sequência, o atirador disparou contra Juarez, atingindo o olho direito da vítima. O idoso chegou a ser socorrido e transportado para uma unidade hospitalar da cidade, onde foi constatado o estado grave e em decorrência disso, foi transferido para o Hospital da Vida, em Dourados.

Porém, ele não resistiu ao ferimento e faleceu poucas horas após dar entrada na unidade hospitalar. Após o crime, o Cleidnei fugiu e foi dado como foragido. Durante as investigações, os policiais encontraram a caminhonete de Tobias numa estrada vicinal.

Após a abertura do inquérito e depoimentos colhidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do indivíduo, aceita pela justiça e neste domingo. No entanto, o suspeito compareceu na delegacia e se apresentou, mas como já havia um mandado de prisão contra ele, o homem permaneceu preso e foi levado ao presídio da cidade.

Cleidnei Tobias responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

