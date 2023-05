Prometendo matar ex-esposa, homem é preso com revólver em Paraíso das Águas

Um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma e ameaça, qualificado na violência doméstica, após dizer que mataria sua ex-companheira, de 36 anos. O caso aconteceu no último sábado (27) e foi divulgado pela Polícia Militar, que realizou a prisão do suspeito em Paraíso das Águas - a 280 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da polícia, a vítima havia denunciado o ex-companheiro sobre a ameaça de morte sofrida e feita pelo homem, dizendo ainda que sua filha o avistou com uma arma e estaria embriagado.

A filha da mulher ainda disse que ouviu o pai dizer que "hoje iria matar alguém". Durante diligências pela cidade, os policiais encontraram um veículo com as mesmas características repassadas que seria do suspeito e na rua Neidi, visualizaram o homem a pé e com uma lata de cerveja na mão.

Ao ser questionado sobre estar armado, o homem mentiu para os policiais e disse que não tinha nenhuma arma com ele, nem em seu carro. Porém, durante a vistoria no veículo, uma Volkswagen Saveiro, foi encontrado um revólver de calibre 38, embaixo do assento do motorista.

O homem foi encaminhado para a delegacia após receber voz de prisão pelos crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo.

